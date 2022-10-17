Улан-Удэ, , 13:51 — REGNUM В Бурятии прокуратура начала проверку по факту вспышки инфекционного заболевания в школе №35 Улан-Удэ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Школьная столовая Educaltai.ru

По данным регионального управления Роспотребнадзора, с 14 октября здесь зарегистрировано 11 подтверждённых случаев норовирусной инфекции. Специалисты организовали эпидемиологическое расследование.

В рамках проверки сотрудники прокуратуры намерены оценить соблюдение школьной администрацией санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства об образовании и охране здоровья детей.

«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавили в ведомстве.

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