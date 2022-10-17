Улан-Удэ, 17 октября, 2022, 13:51 — ИА Регнум. В Бурятии прокуратура начала проверку по факту вспышки инфекционного заболевания в школе №35 Улан-Удэ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Educaltai.ru Школьная столовая

По данным регионального управления Роспотребнадзора, с 14 октября здесь зарегистрировано 11 подтверждённых случаев норовирусной инфекции. Специалисты организовали эпидемиологическое расследование.

В рамках проверки сотрудники прокуратуры намерены оценить соблюдение школьной администрацией санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства об образовании и охране здоровья детей.

«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавили в ведомстве.