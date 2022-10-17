Барнаул, 17 октября, 2022, 13:50 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю предупредило о существенном изменении погодных условий. По данным синоптиков, с 18 по 21 октября в регионе сохранится высокая, местами чрезвычайная пожароопасность.

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Пятый класс горимости прогнозируется в Михайловском, Волчихинском, Ключевском районах, городах Славгород и Яровое. Четвёртый класс — на территории 50 муниципальных образований. На остальной территории края ожидается горимость 3 класса.

В данный период возможно увеличение количества пожаров.

Напомним, ранее сообщалось, что в период с 14 по 17 октября на Алтае сохранится высокая, местами чрезвычайная пожароопасность.

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