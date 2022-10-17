Люксембург, , 14:01 — REGNUM Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас обсудит с коллегами из стран ЕС соглашение между Израилем и Ливаном по разграничению морских зон и меморандум, подписанный правительством в Триполи и Турцией об использовании морских зон и ресурсов в них. Об этом греческий министр заявил 17 октября, прибыв на заседание глав МИД стран ЕС в Люксембурге.

Никос Дендиас Cc Υπουργείο Εξωτερικών

«Мы обсудим соглашение между Израилем и Ливаном, которое касается морских зон», — сказал Дендиас.

Ливано-израильское соглашение министр назвал исключительно успешным. Израиль и Ливан, по его словам, явили ещё один пример мирного разрешения подобных разногласий в Средиземноморье.

Кроме того, отметил Дендиас, совет министров ЕС можно будет проинформировать о меморандуме по использованию морских зон и ресурсов, который подписали Турция и ливийское Правительство национального единства (ПНЕ).

«Этот «меморандум» создаёт дополнительные опасности для безопасности и стабильности в Средиземноморье», — заявил Дендиас.

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