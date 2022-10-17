Пермь, 17 октября, 2022, 13:49 — ИА Регнум. В Пермском крае за неделю (10 — 16 октября) зарегистрировано 17 558 случаев ОРВИ. Это ниже предыдущего показателя на 9,7%, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону.

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Среди заболевших превалирует доля взрослого населения — 51,4%. По данным лабораторного мониторинга, среди больных ОРВИ циркулируют возбудители негриппозной этиологии — вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы, РС-вирусы.

Напомним, с конца сентября заболеваемость ОРВИ в регионе идёт на спад. Стоит отметить, что в Перми можно сделать прививку от гриппа в мобильном пункте. Вакцина есть в наличии в медкабинете на территории ТРК «Планета».