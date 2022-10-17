Вашингтон, 17 октября, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Афганистан находится на 109-м месте в списке голодающих стран мира, в то время как экономика страны рушится, а США заблокировали её активы. Об этом сообщает агентство «Тасним».

8am. af Голод в Афганистане

«Всемирный индекс голода» предупредил о текущем гуманитарном кризисе в Афганистане и объявил в новом отчёте, что Афганистан занимает 109-е место среди 121 голодающих стран мира.

В документе, который публикуется каждый год в октябре, Афганистан находится в конце таблицы стран с серьёзным уровнем голода — 29,9 балла.

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Согласно этому отчёту, 29,8% афганцев недоедают, а 38,2% афганских детей в возрасте до пяти лет низкорослы для своего возраста, что свидетельствует о хроническом недоедании.

Также отмечается, что уровень смертности детей в возрасте до пяти лет составляет 5,8%, и он считает это отражением и следствием смертельно опасного сочетания неадекватного питания и нездоровой окружающей среды.

Ранее Всемирная продовольственная программа, описывая ситуацию с гуманитарным кризисом в Афганистане, предупредила, что жители этой страны столкнулись с самым серьёзным риском голода за последние 20 лет, и спустя год после захвата его активов Соединёнными Штатами и приостановки большей части помощи для развития.

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Ранее Шах Мохаммад Мехраби, бывший член Высшего совета Центрального банка Афганистана, написал в записке, что Афганистан переживает самый острый кризис за последние несколько десятилетий, но его противоядие заперто в США, и страна не имеет к нему доступа.