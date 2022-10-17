Москва, , 13:48 — REGNUM Отказаться от балльной системы начисления пенсий предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября.

Пенсия Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Наша позиция неизменна — никаких баллов, рассчитывать пенсию исходя из трех понятных показателей: стаж, условия работы и размер зарплаты», — заявил Миронов.

Счетная палата России предупредила, что запланированное на 2023 год резкое увеличение базы исчисления страховых взносов приведет к снижению пенсионных баллов у части граждан.

«Все это шаманство с баллами и повышающими коэффициентами придумали с одной целью — меньше платить. Например, как выяснила та же Счетная палата, в результате этих манипуляций граждане с зарплатой на уровне среднемесячной в 2015—2022 годы вместо 52 баллов «заработали» 41 балл к своей пенсии», — обратил внимание парламентарий.

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