Оренбург, , 13:48 — REGNUM Отбывающий дисквалификацию форвард футбольного клуба «Оренбург» Владимир Обухов начал тренироваться с командой. Об этом 17 октября сообщили в пресс-службе клуба.

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«Обухов прибыл в расположение клуба и сегодня приступил к тренировкам с командой», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне Всемирное антидопинговое агентство (WADA) продлило дисквалификацию Обухова на полгода — до 17 декабря 2022-го. Согласно регламенту, он может вернуться к тренировкам с командой за два месяца до окончания срока дисквалификации.

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