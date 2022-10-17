Оренбург, 17 октября, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Отбывающий дисквалификацию форвард футбольного клуба «Оренбург» Владимир Обухов начал тренироваться с командой. Об этом 17 октября сообщили в пресс-службе клуба.

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«Обухов прибыл в расположение клуба и сегодня приступил к тренировкам с командой», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне Всемирное антидопинговое агентство (WADA) продлило дисквалификацию Обухова на полгода — до 17 декабря 2022-го. Согласно регламенту, он может вернуться к тренировкам с командой за два месяца до окончания срока дисквалификации.