Мехико, 17 октября, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Жительница Мексики Мария Салуд Рамирес Кабальеро, которая стала прототипом персонажа прабабушки Коко в мультфильме «Тайна Коко», скончалась в возрасте 109 лет в штате Мичоакан. Об этом пишет издание Excelsior со ссылкой на заявление ее семьи.

Цитата из м/ф «Тайна Коко». реж Ли Анкрич, Эдриан Молина. 2017. США В окружении приведений

Причина смерти женщины не оглашается.

Анимационная кинокартина «Тайна Коко» вышла на экраны в 2017 году. Мультфильм получил награды «Золотой глобус» и «Оскар».