Псков, 17 октября, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Мощности по выпуску термомодифицированных пиломатериалов до 1000 м3 в месяц увеличивает лесозавод «Судома», расположенный в Псковской области. Об этом 14 октября сообщила пресс-служба предприятия.

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Уточняется, что в результате такого увеличения мощностей предприятие станет производить наиболее крупный объем такой продукции в России.

Также указывается, что цех лесозавода по производству термомодифицированной продукции дооснастили отечественным оборудованием, позволяющим производить изделия для наружной и внутренней отделки помещений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Совфеде призвали провести ревизию реализации программы импортозамещения в регионах России.