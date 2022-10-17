Сумы, Бывш. УССР, , 13:45 — REGNUM Из-за аварийного отключения на территории Сумской области без электроснабжения остались свыше 1,6 тыс. абонентов. Об этом 17 октября сообщил глава военной администрации Сумской области Дмитрий Живницкий.

Без света Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ранее он сообщил об ударе по энергетической инфраструктуре, расположенной в Роменском районе. По словам Живицкого, в 5:20 три ракеты прилетели в объект гражданской инфраструктуры.

«В Сумской области от электроснабжения отключены 1625 абонентов», — написал глава. Он попросил жителей перейти на экономный режим энергопотребления.