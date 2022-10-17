Сумы, Бывш. УССР, 17 октября 2022, 13:45 — REGNUM Из-за аварийного отключения на территории Сумской области без электроснабжения остались свыше 1,6 тыс. абонентов. Об этом 17 октября сообщил глава военной администрации Сумской области Дмитрий Живницкий.
Ранее он сообщил об ударе по энергетической инфраструктуре, расположенной в Роменском районе. По словам Живицкого, в 5:20 три ракеты прилетели в объект гражданской инфраструктуры.
«В Сумской области от электроснабжения отключены 1625 абонентов», — написал глава. Он попросил жителей перейти на экономный режим энергопотребления.