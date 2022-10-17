Сумы, Украина, 17 октября, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Из-за аварийного отключения на территории Сумской области без электроснабжения остались свыше 1,6 тыс. абонентов. Об этом 17 октября сообщил глава военной администрации Сумской области Дмитрий Живницкий.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

Ранее он сообщил об ударе по энергетической инфраструктуре, расположенной в Роменском районе. По словам Живицкого, в 5:20 три ракеты прилетели в объект гражданской инфраструктуры.

«В Сумской области от электроснабжения отключены 1625 абонентов», — написал глава. Он попросил жителей перейти на экономный режим энергопотребления.