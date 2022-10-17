Уфа, 17 октября, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Объем вводимого жилья в Башкирии за девять месяцев 2022 года увеличился на 7,2%. Об этом 17 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Сообщается, что за счет всех источников финансирования в Башкирии за девять месяцев 2022 году введено 2,2 млн кв. метров жилых помещений. Это на 7,2% больше, чем в январе-сентябре 2021 года.

Отмечается, что по вводу в эксплуатацию жилых домов Башкирия занимает второе место среди регионов Приволжского федерального округа и седьмое место среди субъектов Российской Федерации.

Сообщается, что в 2021 году в регионе было введено более 2,9 млн кв. метров жилья.

«Учитывая, что к 2030 году республика планирует вводить не менее четырех млн кв. метров, мы параллельно ведем работу по строительству инженерных сетей, социальных объектов, чтобы создать комфортные условия для жителей республики», — приводит пресс-служба слова исполняющего обязанности министра строительства и архитектуры региона Егора Родина.

Отмечается, что в структуре жилищного строительства объем жилья, которое было построено в январе-сентябре 2022 года населением за свой счет и с помощью кредитов, составил 1,5 млн кв. метров, что на 8,6% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Сообщается, что в сентябре индивидуальными застройщиками было возведено 198,1 тысяч квадратных метров индивидуального жилья. Это составляет 107,4% к аналогичному периоду прошлого года.

В Башкирии в сфере строительства заняты 10 374 организаций, среднесписочная численность работников которых составляет 61 тысяча человек.

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