Красноярск, 17 октября, 2022, 13:44 — ИА Регнум. В Красноярске провели торги на установку, обслуживание и демонтаж главной новогодней ёлки. 55-метровое новогоднее дерево на острове Татышев должны установить до 20 декабря.

Алексей Колчин ИА REGNUM Ёлка

Как сообщает портал Dela.ru, ёлку, которая на тот момент была самой высокой и дорогой в России, заказали к встрече 2019 года за 51,1 млн рублей. Стоимость светового оборудования и разработки светодинамических сценариев составила ещё 10,7 млн рублей.

Заказчиком тендера выступило МАУ «Татышев-парк». Установленную ёлку будут обслуживать до 28 февраля. Затем её должны демонтировать. На все эти работы выделили 16 млн рублей. Цена контракта не изменилась по сравнению с 2021 годом.

Заявку на конкурс подал один участник. «Торги признали несостоявшимися, как положено в таких случаях, но контракт с компанией будет заключён», — уточняет портал.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде регионов на фоне ситуации в стране отказываются от масштабных новогодних мероприятий. Например, новосибирские городские власти отменили массовые новогодние мероприятия и отказались от всех запланированных ранее фейерверков.

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