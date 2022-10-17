Саратов, , 13:48 — REGNUM Аварийно-ремонтные работы в сетях водоснабжения осуществляются в городах Саратовской области. Так, с 16 октября устраняют аварию в Саратове, а 17 октября нарушено водоснабжение в Балашове. Информацию об этом подтверждают в ГУ МЧС России по региону и в администрации Балашовского района.

Вода Дарья Антонова © ИА REGNUM

В воскресенье, 16 октября, с 11:30 (местное время) отключена холодная вода в жилых домах Ленинского района Саратова. Ремонтные работы проводятся силами специалистов ООО «Концессии водоснабжения — Саратов». Завершить работы планировали до 00:00 17 октября.

О коммунальной аварии в Балашове сообщил глава муниципального района Павел Петраков.

«В центральной части города на пересечении улиц Пугачевской и Ленина произошла авария на магистральном водопроводе. В связи с аварией отключено водоснабжение», — написал он 17 октября в своем телеграм-канале, добавив, что ориентировочное время устранения аварии займет около 4-5 часов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратове утром 30 сентября произошел порыв на теплосетях и провал асфальтового покрытия. В городе было нарушено движение троллейбусов.

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