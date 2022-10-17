Мобильная связь и интернет в Херсоне работают — Стремоусов
Херсон, 17 октября, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Мобильная связь в Херсоне работает, об этом днём 17 октября в телеграм-канале сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Иван Шилов ИА REGNUM
Херсон
«В Херсоне мобильная связь и интернет работают», — написал Стремоусов.
Утром 17 октября ряд СМИ и телеграм-каналов сообщил о проблемах со связью, наблюдающихся в Херсоне и в области. Причиной нарушения связи была названа авария.