Херсон, 17 октября, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Мобильная связь в Херсоне работает, об этом днём 17 октября в телеграм-канале сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«В Херсоне мобильная связь и интернет работают», — написал Стремоусов.

Утром 17 октября ряд СМИ и телеграм-каналов сообщил о проблемах со связью, наблюдающихся в Херсоне и в области. Причиной нарушения связи была названа авария.