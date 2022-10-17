Мадрид, , 13:41 — REGNUM Известный испанский фокусник Арсенио Пуро, прославившийся выходом в полуфинал в испанской версии шоу Got Talent, скончался во время одного из своих выступлений в зале Гудини в Мадриде, где он работал в течение 25 лет. Об этом пишет издание El Mundo.

Фокус shkolazhizni.ru

Когда мужчина упал на сцену, некоторые зрители продолжали смеяться — ни думали, что это часть комедийного шоу. Спустя некоторое время они увидели, что 46-летний фокусник оказался без сознания.

Пуро перенес сердечный приступ в середине своего выступления. Двое полицейских, которые пришли в качестве зрителей, первыми подошли к неподвижному телу Арсенио после того, как он потерял сознание. У него все еще был пульс и он дышал. Полицейские провели основные приёмы сердечно-легочной реанимации после того, как обнаружили, что мужчина потерял сознание.

Через несколько минут прибыла карета скорой, медики которой продолжили пытаться реанимировать фокусника и в критическом состоянии перевезли его в больницу, где он в конце концов скончался.