Москва, , 13:41 — REGNUM В Совфеде возмущены нарушением права добровольцев на кредитные каникулы, там просят главу ЦБ Эльвиру Набуллину разъяснить ситуацию.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Очевидно, что права добровольцев нарушаются в результате произвола со стороны кредитных организаций. Сегодня направил в ЦБ соответствующее обращение. Регулятор может и должен этот вопрос решить», — отметил глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.

Так сенатор отреагировал на информацию председателя Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилла Кабанова, который рассказал о фактах отказа в кредитных каникулах добровольцам. Сотрудники банков утверждают, мотивируя свои отказы, что эта категория в законе о кредитных каникулах не упоминается.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, согласно закону о кредитных каникулах, право на льготу получают как участники специальной военной операции, так и члены их семей. Однако кредитные каникулы «не включаются» тут же в момент мобилизации, о том, как работают кредитные каникулы для мобилизованных, рассказала депутат Госдумы Ирина Филатова (КПРФ).

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