Грозный, 17 октября, 2022, 13:40 — ИА Регнум. ВСУ увеличили число живой силы и техники на линии соприкосновения, несмотря на это ситуация на фронте стабилизирована. Об этом заявил командир спецподразделений «Ахмат» Апты Алаудинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«Последние несколько дней на нашем участке фронта тоже была очень серьезная активизация противника. Только за вчера наши подразделения отразили семь контратак. …Сам фронт на сегодняшний день стабилизирован. Противник… отбивается с таким итогом, что у него, в конечном итоге, большие потери и в технике, и в живой силе», — заявил он в эфире телеканала «Россия 1».

Алаудинов добавил, что за сутки на участке фронта, где находится спецподразделение «Ахмат», было уничтожено 15 танков и БМП ВСУ, более 150 боевиков ВСУ. Также он отметил, что есть успехи под Артемовском, несмотря на большое количество сил противника.