Варшава, , 13:40 — REGNUM На назначенном на вторник, 18 октября, неформальном саммите Европейского совета Польша поставит вопрос о введении новых санкций против Белоруссии за сотрудничество с Россией. Об этом заявил госсекретарь по делам диаспоры, европейской политики и общественной дипломатии Польши Шимон Шинковский вель Сенк. «Нельзя упускать из виду тот факт, что Белоруссия сотрудничает с режимом Владимира Путина», — передаёт слова Шинковского «Польское радио».

По словам дипломата, Польша намерена поднять вопрос о помощи, которую режим в Минске оказывает Российской Федерации. «Польская сторона будет настаивать на том, чтобы санкции ЕС касались также вопроса о сотрудничестве Белоруссии с Россией. Нельзя упускать из виду тот факт, что Белоруссия сотрудничает с режимом Владимира Путина… С польской точки зрения это то, что нужно подчеркнуть, и мы будем это делать», — заявил он.

Как пояснил Шинковский, главной темой саммита Евросовета станет ситуация в бывшей УССР в связи с ударами российских войск по инфраструктуре киевского режима. «Европейский совет, безусловно, в первую очередь будет заниматься тем, что происходит в бывш. УССР. Мы видим, что идет эскалация действий России», — сказал он.