Донецк, , 13:40 — REGNUM В данный момент уже начато производство российских автомобильных номеров для Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 17 октября заявил врио главы ДНР Денис Пушилин во время прямого эфира в своём телеграм-канале.

Денис Пушилин Denis-pushilin.ru

«Номер региона уже определён, это номер 80. Выдача номерных знаков будет определяться скоростью изготовления этих номерных знаков», — сказал он в ответ на вопрос о том, когда в республике начнётся выдача российских автомобильных номеров.

При этом врио главы ДНР отметил, что срок выдачи российских автомобильных номеров в регионе будет зависеть от подготовки и повышения квалификации сотрудников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что с 20 октября откроются республике первые пункты приёма документов для оформления российских паспортов.