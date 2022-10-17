Анкара, 17 октября, 2022, 17:02 — ИА Регнум. В Турции задержали полицейского, работающего в полиции Тираны, за хранение наркотиков.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в государственной полиции Албании 16 октября заявили о том, что «в дело о незаконном обороте наркотиков в Турции оказались замешаны три гражданина Албании, один из них являлся сотрудником полиции».

«Уточняем, что уже арестованный в Турции сотрудник Дорожной полиции Тираны, гражданин Флоренц Бичерри, выехал из Албании через аэропорт Ринас 5 октября. Глава государственной полиции распорядился о немедленном и бессрочном увольнении этого сотрудника полиции», — говорится в пресс-релизе полиции Албании.

«Тем временем специальная следственная группа в сотрудничестве с агентством полицейской инспекции и турецкими коллегами продолжает работу по выяснению обстоятельств дела, выявлению и задержанию других лиц, причастных к делу о незаконном обороте наркотиков», — поясняется в документе.