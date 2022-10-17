Кабул, 17 октября, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединённых Наций (ФАО) помогает 38% населения Афганистана предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации и отсутствие продовольственной безопасности. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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В заявлении ФАО, говорится, что в рамках программы гуманитарного реагирования ООН организация увеличила свою помощь фермерам и скотоводам в сельских районах.

Согласно заявлению ФАО, в 2022 году будет оказана помощь более чем 9 миллионам человек за счёт поддержки производства сельскохозяйственной продукции, животноводства и овощей, денежных переводов и реконструкции критически важной ирригационной инфраструктуры и систем.

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«Сельскохозяйственный сектор Афганистана может уделить внимание всем, создавая инклюзивные источники занятости для уязвимых групп, таких как женщины, молодёжь и безземельные люди», — сказал Ричард Тренчард, представитель ФАО в Афганистане.

Он добавил, что поддержка сельского хозяйства является рентабельной и стратегической мерой, которая оказывает большое краткосрочное воздействие в качестве спасательной поддержки и прокладывает путь к долгосрочному восстановлению и устойчивому развитию.

В заявлении организации говорится, что, исходя из прогноза общей ситуации с отсутствием продовольственной безопасности в июне и ноябре, 20 миллионов афганцев находятся в критической или чрезвычайной ситуации.

Следует отметить, что из этих 20 миллионов человек в зоне кризиса находятся 13 миллионов 37 тысяч тонн, а в чрезвычайной ситуации — 6 миллионов 593 тысячи человек.

Это заявление ФАО было опубликовано во Всемирный день продовольствия, чтобы привлечь внимание к тяжёлой ситуации с отсутствием продовольственной безопасности в Афганистане под лозунгом «Никого не оставить без помощи».