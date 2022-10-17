Астана, 17 октября, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия Казахстана зарегистрировала заявку от третьего кандидата на пост президента Жигули Дайрабаева. Об этом 17 октября сообщил журналистам член ЦИК Асылбек Смагулов.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

«Согласно протоколам территориальных избирательных комиссий, доверенными лицами в поддержку кандидата в президенты РК собраны подписи 125 081 гражданина во всех 20 регионах страны», — сказал Смагулов.

Он отметил, что 119 975 подписей признали достоверными. Все остальные документы, необходимые для выдвижения в кандидаты, также были переданы в ЦИК. Дайрабаева выдвинула Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл».

Напомним, досрочные выборы президента в Казахстане объявили на 20 ноября. Кроме действующего главы республики Касым-Жомарта Токаева, ЦИК зарегистрировал кандидатом Мейрама Кажыкена.