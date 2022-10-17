Тегеран, , 13:38 — REGNUM В результате пожара в тюрьме «Эвин» в Тегеране погибли четверо заключённых, ещё четверо находятся в больнице в критическом состоянии. Все они были осуждены по уголовным статьям, политических заключённых среди них нет. Об этом сообщает иранское агентство Pars со ссылкой на информацию судебного медиа-центра Ирана.

По официальной версии, после драки между надсмотрщиками и заключёнными отделения подсудимых по финансовым делам, в швейной мастерской тюрьмы начался пожар, в результате которого четверо заключённых задохнулись. В результате быстрых действий правоохранительных органов и прибывших на место происшествия спасателей все заключённые были переведены в безопасное место.

Четверо погибших отбывали наказание за грабежи. Также в результате пожара пострадал 61 заключённый, 51 из которых получили амбулаторную помощь, а 10 были госпитализированы. Четверо из госпитализированных находятся в тяжёлом состоянии.