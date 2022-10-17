Новотроицк, Оренбургская область, 17 октября 2022, 13:35 — REGNUM В городе Новотроицке Оренбургской области на пешеходном переходе микроавтобус «Газель» сбил семилетнего ребёнка, сообщили 17 октября в пресс-службе УМВД по региону.
По оперативны данным, ДТП произошло на ул. Советской. Девочка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Ребенок с травмами госпитализирован. По факту аварии полиция проводит проверку.
Стоит отметить, в сентябре 2022 года на территории Оренбуржья произошло 12 ДТП с участием детей младше 16 лет. Травмы получили 12 детей. Погибших нет.
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