Кострома, , 14:20 — REGNUM На одной из самых «лосеопасных» трасс Костромской области — «Кострома- Красное-на-Волге» — поставят ограждения от животных. Об этом на личной странице в социальной сети сообщила глава Красносельского района Светлана Ковальская.

Лось Анастасия Дубрава © ИА REGNUM

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в администрации района, к началу декабря 2022 года от лосей обезопасят два самых проблемных участка дороги.

«Общая протяженность трассы — 35 километров. Самые проблемные участки, где случается большинство аварий с лосями — деревни Боровиково-Халпино, это 5 километров, и Лопаткино — Власьево — это ещё 1,5 километра», — рассказал заместитель главы администрации района Андрей Шемякин.

Областное предприятие «Костромаавтодор» уже приступило к очистке придорожной полосы от растительности на первом участке. Средства на выполнение работ выделил областной бюджет.

Напомним, ранее директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области Евгений Кананин сообщал, что ставить ограждения от лосей на трассе нецелесообразно. Он утверждал, что ДТП с животными случаются около пересечений водопропускных труб, где невозможно установить забор. По сведениям источника ИА REGNUM в красносельской администрации, на установке ограждений настоял губернатор.

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