Улан-Удэ, 17 октября, 2022, 13:35 — ИА Регнум. В Этнографическом музее в Улан-Удэ из вольера сбежал тигр. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства культуры Бурятии, на месте находятся экстренные службы.

Claudio Gennari Тигр

По словам директор учреждения Алексея Маладаева, посетители музея были эвакуированы. В настоящее время специалисты ждут от управления ветеринарии препараты, чтобы безопасно проводить зверя обратно в вольер.

«Тигр за пределы зоопарка не вышел, находится внутри, ведёт себя спокойно, не агрессивен. Прилегающие ДНТ «Лесное» и СНТ «Тимирязево» просим сохранять спокойствие. Сотрудники полиции патрулируют прилегающий массив», — отметил он, подчеркнув, что ситуация находится под контролем.