Москва, , 13:33 — REGNUM В Совфеде призвали провести ревизию реализации программы испортозамещения в регионах России, передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября.

Андрей Кутепов Council.gov.ru

Сегодня возникает ощущение, что деньги выделяются на «переклеивание наклеек», отметил глава комитета Совфеда по экономполитике Андрей Кутепов в ходе парламентских слушаний.

Сенатор обратил внимание на то, что ревизию по регионам предлагалась сделать уже давно, и с начала специальной военной операции некоторые субъекты РФ, например Нижегородская область, провели ее, то же самое нужно сделать на остальной территории страны.

«Предлагаем это сделать во всех субъектах РФ или адресно выделять деньги тем предприятиям, которые фактически делают продукцию по линии импортозамещения», — заявил Кутепов.

По его мнению, простое «переналаживание потоков» зарубежных поставок — это не импортозамещение.

С 2015 по 2021 годы прямое госфинансирование программы импортозамещения составило более 500 млрд рублей.

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