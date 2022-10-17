Ставрополь, , 13:33 — REGNUM Ставропольскому краю выделено 43,9 млн рублей на содержание вынужденных переселенцев из Донбасса. Денежные средства направлены из резервного фонда правительства РФ по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина, говорится в документе.

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В общей сложности субъектам, оказывающим помощь по размещению вынужденных переселенцев, будет направлено 1,2 млрд рублей. Как следует из распоряжения, денежные средства пойдут на обеспечение беженцев питанием и проживанием. Так, в сутки на питание одного человека положено до 415 рублей, еще до 913 рублей на каждого выделяется в счет оплаты за временное размещение.

Ранее глава Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что в крае приготовлены места для размещения около 6 тыс. вынужденных переселенцев из Донбасса. К началу октября сообщалось, что в регионе проживают около 1500 вынужденных переселенцев с Донбасса и из других районов б. УССР. На днях в регион прибыли еще 26 человек.