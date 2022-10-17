Москва, , 13:31 — REGNUM Решение Израиля поставлять оружие киевскому режиму является «опрометчивым шагом», сообщил 17 октября замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев

Он прокомментировал планы Тель-Авива поставлять оружие киевскому режиму, отметив, что это может разрушить все межгосударственные отношения между Россией и Израилем.

«Очень опрометчивый шаг», — написал Медведев в личном телеграм-канале.

Замглавы Совбеза напомнил, что киевский режим «бандеровских выродков» является нацистским и предложил Израилю пойти дальше и «объявить Бандеру и Шухевича своими героями».