Омск, 17 октября, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Проверка информации о нападении на съёмочную группу телеканала проводится в Омске. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 октября в следственном управлении СКР по Омской области.

СУ СКР по ЯО Сотрудник СКР

По данным ведомства, в СМИ появилась информация о том, что на корреспондентов «12 канала» в селе Усть-Заостровка напали местные жители. Проводится доследственная проверка.

Инцидент произошел 12 октября, когда корреспондент и оператор готовили сюжет об аресте мужчины, подозреваемого в торговле наркотиками. Родственники задержанного потребовали прекратить съёмку. Они угрожали корреспонденту, а затем набросились на журналистов, сломав технику.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»).

Как сообщало ИА REGNUM, Южный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу об убийстве учредителя дагестанской газеты.

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