Москва, , 13:30 — REGNUM При введении новых санкций Россия сможет сохранить объемы поставок энергоресурсов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября, об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Максим Решетников Duma.gov.ru

«Сохранить объемы поставок и роль стратегического поставщика Россия сможет даже при введении новых санкций. На нас приходится 14% мировой добычи нефти, 11% мирового экспорта, соответственно при необходимости будет произведена и идет переориентация экспорта на восточные рынки», — сказал министр.

По его словам, без России невозможно сбалансировать мировые рынки. Решетников пояснил, что в прогнозе на 2023–2025 года заложено постепенное сокращение цен на российские энергоносители, но при этом они останутся на приемлемом уровне.

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