Москва, 17 октября, 2022, 13:30 — ИА Регнум. При введении новых санкций Россия сможет сохранить объемы поставок энергоресурсов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября, об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Duma.gov.ru Максим Решетников

«Сохранить объемы поставок и роль стратегического поставщика Россия сможет даже при введении новых санкций. На нас приходится 14% мировой добычи нефти, 11% мирового экспорта, соответственно при необходимости будет произведена и идет переориентация экспорта на восточные рынки», — сказал министр.

По его словам, без России невозможно сбалансировать мировые рынки. Решетников пояснил, что в прогнозе на 2023–2025 года заложено постепенное сокращение цен на российские энергоносители, но при этом они останутся на приемлемом уровне.