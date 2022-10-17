Донецк, , 13:30 — REGNUM С 20 октября откроются в Донецкой Народной Республике (ДНР) первые пункты приема документов для оформления российских паспортов. Об этом 17 октября заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в ходе прямого эфира в своём телеграм-канале.

Паспорт

«С 20 октября будут открыты первые пункты приема документов: два в Донецке, Енакиево, Харцызске и Мангуше. До конца 2022 года будут открыты приемные пункты в подразделениях миграционной службы республики», — сказал он.

При этом Пушилин уточнил, что на данный момент в ДНР пока не предусмотрен приём документов на получение гражданства России или вида на жительство в нашей стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что проект федерального бюджета на 2023–2025 годы предусматривает меры поддержки, которые необходимы для восстановления экономик ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.