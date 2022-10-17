Белгород, 17 октября, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Лавки и запас питьевой воды должны появиться во всех подвалах многоэтажных домов Белгородской области, пригодных для использования в качестве убежищ. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона 17 октября сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Подъезд нового дома

Власти продолжают обследовать подвалы МКД. Всего на территории региона расположено 5 914 многоквартирных домов, в которых есть 9 130 подвалов и технических подполий. Возможность размещения в них людей имеется в 4 155 домах. Помещения должны содержать в сухости, чистоте, там необходимо провести освещение, установить лавки и сделать запас питьевой воды.

«Я прекрасно понимаю, что мы не можем раздать ключи от подвалов каждому проживающему в подъезде. Есть те, кто живёт постоянно и те, кто снимает жильё. Если не будет замечаний от правоохранительных органов, то я бы рассмотрел возможность выдачи дубликатов ключей от подвалов для людей, которые имеют в этом доме постоянную прописку», — отметил Вячеслав Гладков.

До жителей домов, где нет подвалов, необходимо донести информацию о маршруте движения в ближайшее укрытие.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор поручил организовать проверки готовности подвальных помещений для размещения граждан на случай «массированных ракетных ударов со стороны б. УССР».