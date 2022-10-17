Новосибирск, , 13:30 — REGNUM В Новосибирской области преподаватели IT-дисциплин колледжей ежемесячно будут получать на 15 тысяч рублей больше. Решение об этом принято на заседании областного правительства 17 октября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Урок информатики Дарья Антонова, ИА REGNUM

«Данная важная мера поддержки для развития IT-отрасли региона уже не первая — школьные учителя информатики Новосибирской области впервые удостоены выплаты в 115 тысяч рублей по итогам предметной олимпиады «Учитель — профессионал» — награждено 50 лучших учителей информатики/ IT — дисциплин региона. Подобных мер финансовой поддержки больше нет ни в одном регионе», — отметил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

Уточняется, что поощрение в 15 тысяч рублей в месяц на одного преподавателя IT-дисциплин будет рассчитываться, начиная с сентября 2022 года.

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