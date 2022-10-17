Кострома, 17 октября, 2022, 13:49 — ИА Регнум. В Костроме сгорел автобус №15, перевозивший пассажиров. Об этом сообщает ГУ МЧС по Костромской области.

Вера Старкова\ ДТП Кострома Момент пожара

Водитель заметил задымление, когда автобус пересекал перекрёсток улиц Советской и Подлипаева вечером 16 октября. Он высадил пассажиров, вызвал пожарных и попытался потушить огонь самостоятельно. Сотрудники МЧС, выехавшие на место, справились с возгоранием за 13 минут. Люди в происшествии не пострадали.

Как пояснил корреспонденту ИА REGNUM начальник управления городского пассажирского транспорта Костромы Сергей Будько, по предварительной версии в салоне автомобиля загорелась проводка. Автобус проходил предрейсовый осмотр, в ходе которого не было выявлено серьёзных технических неисправностей.

«Автобус проходил техническое обслуживание совсем недавно — в конце мая 2022 года. Предрейсовый осмотр не показал серьёзных неполадок. Автобус отработал после осмотра 10 часов. Вероятно, произошло возгорание проводки. Отмечу, что водитель повёл себя адекватно — остановился, высадил пассажиров, попытался потушить огонь сам. Добавлю, что автобус эксплуатировался 6 лет — с 2016 года, а предельный срок службы автобусов ПАЗ — 10 лет. То, что автобус уничтожен огнем, не приведёт к пропуску рейсов — у перевозчика есть запасные транспортные средства», — рассказал Будько.

По ситуации проводится проверка, в ходе которой специалисты должны утвердить причину возгорания и выяснить, нет ли в случившемся вины перевозчика.

Отметим, что подобные ситуации в Костроме происходят регулярно. С начала 2022 года в городе на ходу сгорели три пассажирских автобуса. Причиной возгорания в двух случаях стала неисправная проводка. По информации профильного управления большая часть автобусов, выходящих на линии, работает по 6-8 лет. Около 20% транспортных средств эксплуатируется до предельного уровня в 10 лет.