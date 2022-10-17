Кишинёв, , 13:28 — REGNUM Всех граждан России, которые въезжают на территорию Молдавии, спецслужбы проверяют для обеспечения «безопасности». Об этом 17 октября заявила президент Молдавии Майя Санду на совместной с президентом Грузии Саломе Зурабишвили конференции в Кишинёве.

Русофобия Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

«Наши органы применяют фильтр, который обеспечивает, чтобы люди с недобрыми намерениями и стремлением дестабилизировать обстановку не попали в страну», — заявила Санду.

Она отметила, что для этого введены специальные механизмы проверки. Президент также заявила о контроле ситуации внутри страны.

Напомним, в Молдавии запрещена ретрансляция российских новостных и аналитических передач. Санду ранее назвала протестующих в Кишинёве, которые требуют её отставки «пророссийскими».

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