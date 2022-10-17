Кабул, , 13:28 — REGNUM Посольство Японии в Кабуле объявило, что страна пожертвует Афганистану 5,5 миллиона долларов на сектор здравоохранения. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Япония Fullhdoboi.ru

Посольство Японии написало в «Твиттере», что цель этой помощи — поддержать качественную вакцинацию от COVID-19 и плановую вакцинацию от других заболеваний в Афганистане.

Посольство заявило, что на часть их этих средств, при участии ЮНИСЕФ, будут поставлены холодильные камеры.

Однако посольство Японии не предоставило подробностей о сроках реализации этой помощи.