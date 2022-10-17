Джакарта, 17 октября, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо примет участие, а также станет главным докладчиком на конференции по управлению новой столицы, сообщает Kompas.

(сс) Cabinet Secretary of the Republic of Indonesia Джоко Видодо

Джоко Видодо станет почетным гостем, а также главным докладчиком. Гости, которые будут приглашены на мероприятия — это деловые люди как внутри страны, так и за ее пределами.

Развитие новой столицы Индонезии откроет широкие возможности для бизнеса, в том числе в морском и рыбном секторах, сельском хозяйстве, энергетике, торговле, здравоохранении, образовании и культуре, туризме. Правительство Индонезии предоставит средства для лицензирования бизнеса, упрощения процедур ведения бизнеса и инвестиционные возможности.

Президент встретится с потенциальными инвесторами, которые заявили о своем желании участвовать в строительстве новой столицы Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, член комиссии I палаты представителей Кристина Арьяни заявила, что саммит G20 должен быть поддержан всеми сторонами, поскольку успех зависит не только от возможности представить всех мировых лидеров на одном форуме.

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