Тольятти, Самарская область, , 13:27 — REGNUM Исполняющим обязанности первого заместителя главы Тольятти назначен Андрей Дроботов. Об этом 17 октября сообщает пресс-служба городской администрации.

Чиновник

Сообщается, что с апреля 2022 года Дроботов являлся заместителем главы города по имуществу и градостроительству.

Отмечается, что Вадим Ерин, который занимал пост первого заместителя мэра Тольятти до 14 октября, был уволен по собственному желанию.

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