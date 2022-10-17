В Тольятти назначен и. о. первого заместителя главы города
Тольятти, Самарская область, 17 октября, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Исполняющим обязанности первого заместителя главы Тольятти назначенАндрей Дроботов. Об этом 17 октября сообщает пресс-служба городской администрации.
Чиновник
Сообщается, что с апреля 2022 года Дроботов являлся заместителем главы города по имуществу и градостроительству.
Отмечается, чтоВадим Ерин, который занимал пост первого заместителя мэра Тольятти до 14 октября, был уволен по собственному желанию.
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