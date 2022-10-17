Москва, 17 октября 2022, 13:23 — REGNUM Российские авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили два пункта управления и шесть складов боеприпасов ВСУ, сообщили 17 октября в Министерстве обороны РФ.
Кроме того, было уничтожено шесть складов боеприпасов в районах населенных пунктов Фиголевка Харьковской области, Верхнекаменское, Соледар Донецкой Народной Республики, Новогригоровка Николаевской области, Новопетровка и Давыдов Брод Херсонской области. В районе города Николаев уничтожено хранилище топлива для военной техники ВСУ. Кроме того, в районе населенного пункта Березнеговатое Николаевской области уничтожена ремонтная база вооружения и техники ВСУ.