Херсон, , 13:23 — REGNUM Все заявления киевского режима и его пособников о якобы очередном «контрнаступлении» — это продолжение шоу Зеленского с печальным концом. Об этом в телеграм-канале 17 октября написал заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией Василий Иванов © ИА REGNUM

«Как бы не распинались укронацистские паблики про очередные «контрнаступления», всё это очередной бред с тысячами разрушенных судеб. На всех подступах к Херсону постоянно усиливается эшелонированная линия обороны», — написал Стремоусов.

Он подчеркнул, что каждый убитый житель территории б. УССР — чей-то сын, брат, отец, муж.

«Бесполезные жертвы ВСУ — это продолжение шоу Зеленского, только уже с печальным концом, ведь анонсированной победы укронацистов не будет и быть не может. Подумайте, дорогие женщины, а стоит ли всё это «кино» Зеленского, когда всему этому цена — бесполезные смерти уже забытых людей», — обратился Стремоусов к жительницам территории б. УССР.

Замглавы администрации региона подчеркнул, что историю напишут наследники Великой Победы, а все пособники киевского режиму будут забыты без славы и почестей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Стремоусов предостерёг Киев от попыток форсировать Днепр, назвав такие планы самоубийственными.