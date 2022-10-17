Сеул, 17 октября 2022, 13:24 — REGNUM Самый старший участник группы BTS Джин пойдет в армию в 2022 году. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей агентства Big Hit Music.

Южнокорейская группа BTS
Южнокорейская группа BTS
Jordan Strauss

Сообщается, что музыкант отозвал запрос об отсрочке военной службы.

В компании подчеркнули, что «в настоящее время, когда каждый из участников сконцентрирован на сольной деятельности, наступил подходящий момент для службы в армии».

Известно, что в случае подачи заявления об отмене отсрочки, зачисление на службу в армию происходит в течение двух-трех месяцев.

Джин родился в 1992 году, и по корейской системе исчисления возраста уже достиг 30 лет. Артист откладывал службу в армии, чтобы участвовать в продвижении группы BTS. Изначально он просил отсрочку до 31 декабря.

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