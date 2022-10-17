Сеул, , 13:24 — REGNUM Самый старший участник группы BTS Джин пойдет в армию в 2022 году. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей агентства Big Hit Music.

Южнокорейская группа BTS Jordan Strauss

Сообщается, что музыкант отозвал запрос об отсрочке военной службы.

В компании подчеркнули, что «в настоящее время, когда каждый из участников сконцентрирован на сольной деятельности, наступил подходящий момент для службы в армии».

Известно, что в случае подачи заявления об отмене отсрочки, зачисление на службу в армию происходит в течение двух-трех месяцев.

Джин родился в 1992 году, и по корейской системе исчисления возраста уже достиг 30 лет. Артист откладывал службу в армии, чтобы участвовать в продвижении группы BTS. Изначально он просил отсрочку до 31 декабря.

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