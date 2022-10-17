Оренбург, , 13:21 — REGNUM В Оренбургской области суд апелляционной инстанции ужесточил приговор оренбуржцу, который признан виновным в покушении на убийство экс-жены, бывшей тёщи и ребёнка. Об этом сообщили 17 октября в пресс-службе Оренбургского областного суда.

Суд

Установлено, что мужчина после расторжения брака неоднократно угрожал бывшей супруге убийством. В декабре 2021 года вооруженный мужчина пришел дом тещи, перебросил через забор гранату. Во дворе находись в тот момент экс-супруга и ее мать. Они получили осколочные ранения. Затем догнал убегавшую от него бывшую жену и бросил ей под ноги вторую гранату. Рядом находился подросток, просивший отца прекратить свои действия. Женщина отбросила гранату, в результате взрыв произошел на небольшом отдалении. Все трое были ранены.

Суда первой инстанции приговорил фигуранта за угрозу убийством в отношении бывшей жены и за покушение на убийство общеопасным способом к 14 годам и двум месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Покушение на убийство малолетнего сына было исключено из обвинения.

Суд апелляционной инстанции по представлению гособвинения изменил приговор. Действия мужчины помимо угрозы убийством расценили как покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего сына, общеопасным способом. Срок ишения свободы увеличен до 14 лет и шести месяцев. Апелляционная жалоба осужденного и стороны защиты оставлена без удовлетворения.

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