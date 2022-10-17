Екатеринбург, 17 октября, 2022, 13:53 — ИА Регнум. В Свердловской области запустили движение «Ласточек» на новом направлении. Комфортабельные электропоезда начали курсировать между Екатеринбургом и Красноуфимском, сообщили журналистам в свердловском департаменте информполитики.

Наталья Диева Электропоезд «Ласточка»

Отмечается, что запуск «Ласточек» позволит свердловчанам без пересадок добираться из уральской столицы в Красноуфимск. Стоимость проезда по полному тарифу составит 470 рублей, время в пути — 3 часа 20 минут.

По словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства региона Дмитрия Брусянина, также планируется запуск «Ласточки» на Бокситы и ежедневные рейсы из Екатеринбурга в Серов. Кроме того, прорабатывается вопрос о железнодорожном сообщении между столицей Урала и Челябинском.