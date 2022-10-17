Вашингтон, 17 октября, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Глобальному лидерству США угрожает кризис — не экономический, дипломатический или военный, а кризис легитимности. Опросы и интервью по всему миру показывают, что общественность и элиты в странах, считающих себя союзниками США, питают сомнения относительно состояния и направления развития американской демократии. Они больше не видят в ней модели и беспокоятся о том, сможет ли американская политическая система по-прежнему давать заслуживающие доверия результаты, пишет приглашенный старший научный сотрудник Немецкого фонда Маршалла Брюс Стоукс в статье, вышедшей 17 октября в Foreign Affairs.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Такие настроения вызывают тревогу. В прошлом имидж США за границей рос и падал в зависимости от того, кто находился в Белом доме или какие действия Соединенные Штаты предпринимали за границей, но взгляды на американскую демократию оставались стабильными, хотя и менее позитивными, чем могли предположить многие американцы», — подчеркнул он.

«Теперь ситуация начинает меняться. За постоянно колеблющейся популярностью американских президентов стоит неуклонное снижение международной оценки силы политической системы США», — добавил Стоукс.

Так, США заняли в последнем индексе демократии Economist Intelligence Unit 26-е место — между Чили и Эстонией. В свою очередь, Freedom House ставит Соединенные Штаты на одну ступень ниже Аргентины и Монголии по доступу к политические правам и гражданским свободам. Если люди во всем мире больше не смогут полагаться на то, что американская демократия будет подавать пример и предпримет решительные действия США для решения общих проблем, Вашингтон потеряет свой моральный авторитет.

«Чтобы восстановить этот утраченный статус, американская демократия должна преодолеть проблемы партийной политики, институционального тупика и нестабильности. Правительству США необходимо будет доказать, что оно способно проводить устойчивую международную политику, на которую могут рассчитывать как друзья, так и враги Соединенных Штатов. Эта работа слишком важна, чтобы доверять ее исключительно тем, кто занят домашними делами», — указал автор.

«Внешнеполитический истеблишмент должен рассматривать возрождение американской демократии как краеугольный камень будущего мирового лидерства США. Такие шаги потребуют прямого взаимодействия с американской общественностью, мало чем отличающегося от согласованных усилий по продвижению Плана Маршалла сопротивляющимся американцам в 1947 и 1948 годах. Дело не просто в «маркетинге», политики должны сначала прислушаться к американцам, чтобы попытаться понять и смягчить их разочарование в своей демократии в интересах сохранения и укрепления влияния США в мире», — добавил он.